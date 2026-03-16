Giornata eliminazione discriminazione razziale all’Albergo dei Poveri

Più di 200 studenti parteciperanno a un evento dinamico e coinvolgente durante il quale, attraverso la musica, testimonianze e attività sul campo, saranno affrontate tematiche legate alla discriminazione e all’inclusione razziale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Ci saranno i minori stranieri non accompagnati, quei ragazzi che si trovano fuori dal Paese di origine, senza genitori, che fuggono da realtà devastate da povertà, carestie, guerre, conflitti sociali e politici, a Napoli curati da Dedalus; ci saranno i rifugiati che hanno lasciato il loro Paese in guerra e stanno provando a ricostruire la propria vita altrove, come Dj Ivy, artista ucraina.

Ci saranno storie, come quella di Johann ‘Rukeli’ Trollmann, pugile tedesco di origine sinti che sfidò Hitler e il nazismo finendo ammazzato, e poi storie di immigrazione, di sofferenza ma anche di inclusione, di integrazione, di rinascita.

Ci saranno le istituzioni, le associazioni, ma soprattutto ci saranno loro, le ragazze e i ragazzi delle scuole di Napoli e dell’area metropolitana, cui tutto questo è dedicato: perché sono loro che dovranno costruire un mondo che possa non vedere più discriminazione alcuna, un mondo di pace e di fratellanza.

Domani, martedì 17 marzo, a partire dalle 9:30, negli spazi del Real Albergo dei Poveri di piazza Carlo III a Napoli, nell’ambito della ‘Settimana di azione contro il razzismo’ promossa dall’UNAR – l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – giunta quest’anno alla sua XXII edizione, la Città Metropolitana di Napoli organizza il ‘Forum delle Differenze (talk, performances e laboratori creativi)’, che vedrà l’alternarsi di momenti di racconto, dibattito, esibizioni musicali, proiezioni, dj set, spazi laboratoriali, yoga, e anche un angolo per le associazioni.

Il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, che aprirà i lavori della giornata, ha affermato:

Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere gli studenti in una riflessione profonda sui valori dell’accoglienza. Il nostro obiettivo è sensibilizzare i giovani sulle storie di chi, come i rifugiati, i minori orfani, scappa dall’orrore e arriva nei nostri territori in cerca di futuro, fornire gli strumenti per abbattere i pregiudizi e riconoscere nell’altro una risorsa, non un pericolo.

Le referenti UNAR per la Città Metropolitana, Renata Monda e Lisa de Benedictis, sottolineano:

La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni della XXII Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in particolare nelle azioni della Rete delle Città metropolitane per l’inclusione e si accompagna a quelle che saranno celebrate, nello stesso giorno, nelle altre 13 Città metropolitane d’Italia attraverso la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sulle tematiche del razzismo, dell’intolleranza e della xenofobia, rivolti in particolar modo alle giovani generazioni.

E per l’occasione la Città Metropolitana quest’anno raddoppia: previsto per venerdì 20 marzo, dalle 9:30, all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, il Convegno ‘La Città Metropolitana e i giovani: cultura condivisa dell’inclusione. Educazione, diritti e contrasto alla discriminazione razziale’.

Entrambi gli eventi sono realizzati in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, e vedranno la presenza dell’Assessore Chiara Marciani.

Il programma dell’evento del 17 marzo

Dopo i saluti istituzionali, il programma del forum – che sarà animato dagli special guest Alfio Battaglia e Ciro Limatola, i Corrieri di Kiss Kiss – prevede il susseguirsi di momenti di approfondimento, performance e attività per gli studenti.

Gli interventi

Tra gli interventi, previsti quello di Niroshika Lidia Gurusinghe, Presidente della Consulta degli Immigrati del Comune di Napoli; Jomahe Solis, Presidente CASBA – Migrantour Napoli, cooperativa sociale che organizza itinerari turistici e passeggiate attraverso vicoli, storie, vissuti, sapori e tradizioni delle comunità di migranti che vivono a Napoli; Atchakpari Abdoul Mounirou, operatore di centro accoglienza, progetto SAI di Napoli, volontario, mediatore culturale del Benin, che fa da ponte tra il suo Paese e l’Italia con una rete di Associazioni; Emanuele Scognamiglio, local coordinator del progetto Community matching di UNHCR, CIAC e Refugees Welcome Italia, che promuove l’integrazione delle persone rifugiate attraverso l’attivazione di relazioni di mentoring fra volontari e rifugiati, buddy.

Il corto per ‘Rukeli’

Barbara Pierro, Presidente dell’associazione “Chi rom e chi no”, presenterà il cortometraggio di Alessandro Rak dedicato a Johann “Rukeli” Trollmann, il pugile sinti che sfidò il nazismo con il suo stile di combattimento anticonvenzionale, irretiva l’avversario con balletti e piroette, non esattamente in linea con l’idea di virilità ariana.

Il titolo nazionale dei pesi medi gli fu revocato, e quando gli fu concessa una nuova chance rispose presentandosi sul ring tinto di biondo e cosparso di farina – come un ariano puro – restando immobile a incassare i colpi in segno di protesta.

Sterilizzato e deportato nel campo di concentramento di Neuengamme, venne ucciso nel 1943 da un kapò che aveva sconfitto in un incontro forzato; è stato riabilitato come campione solo nel 2003.

Laboratori, giochi e le performance degli artisti

Di certo gli studenti non riusciranno ad annoiarsi. Due i laboratori in programma – uno di scrittura e uno di disegno, sul tema ‘Il cibo racconta’ – che precederanno il gioco ‘Scoppia l’odio’.

Per le esibizioni, previste quelle di Vitij, performer e dj, studente, talento scoperto nell’ambito di una precedente iniziativa della Città Metropolitana, che canterà dei pezzi inediti sui temi della guerra e dei rifugiati; Carlos M, direttamente da Sanremo Giovani 2026, che vive al Villaggio Coppola, a contatto con una realtà multietnica; Luigi Corrado, in arte LC, protagonista ad Amici di Maria De Filippi 2026.

La giornata si concluderà con il set di Dj Ivy, artista rifugiata ucraina.

Gli eventi in tutte le 14 Città metropolitane sono finanziati a valere sulle risorse del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, nell’ambito del finanziamento FSE+.