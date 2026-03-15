Giornata Disturbi Alimentari, Rocca: Rete cura per ascoltare disagio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione attraversano la vita di molte persone e di molte famiglie.

Colpiscono spesso ragazze e ragazzi, ma raccontano un disagio più profondo che troppe volte resta nascosto e che dobbiamo saper riconoscere e intercettare il prima possibile, rafforzando il dialogo tra sanità pubblica, famiglie, scuola e realtà del terzo settore.

Per questo come Regione Lazio abbiamo costruito una rete regionale dedicata ai disturbi alimentari, con ambulatori multidisciplinari nelle ASL e strumenti di cura come il pasto assistito, che accompagna il percorso terapeutico e aiuta a ricostruire un rapporto sano con il cibo.

Dietro ogni disturbo alimentare c’è una persona, una storia, una famiglia e una richiesta di aiuto che non può restare inascoltata. Il nostro compito è esserci.