Giornata diritti infanzia, Spinelli presenta ‘Idee in cammino’

Conferenza stampa il 20 novembre a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Domani, 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Assessore regionale al sociale Serena Spinelli presenterà ‘Idee in cammino – La Toscana plurale per bambini/e, ragazzi/e e famiglie‘, percorso partecipativo articolato in quattro giornate, sviluppato in collaborazione con il Centro Regionale Infanzia Adolescenza, e volto a costruire sinergie tra tutti gli attori coinvolti e che a vario titolo si occupano di infanzia e adolescenza, per una complessiva presa in carico dei minorenni e delle loro famiglie e con l’obiettivo di andare verso la costituzione di un tavolo regionale dedicato alla tutela e alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa sarà presentata a Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10 a Firenze, in sala Pegaso alle ore 11:30.