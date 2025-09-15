Giornata democrazia: dichiarazione di Kallas, Virkkunen e McGrath

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

In occasione della Giornata internazionale della democrazia, l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas, la Vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen e il Commissario Michael McGrath hanno rilasciato la seguente dichiarazione.

Oggi, in occasione della Giornata internazionale della democrazia, riaffermiamo l’importanza vitale di difendere i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, riconoscendo che sono più importanti che mai e sostengono il tessuto delle nostre società.

La democrazia deve affrontare sfide senza precedenti in tutto il mondo.

Assistiamo a un aumento della manipolazione delle informazioni, delle ingerenze e della disinformazione da parte di attori stranieri.

Ciò compromette l’accesso a informazioni affidabili, e di conseguenza erode la fiducia del pubblico nelle istituzioni e nei processi democratici.

La crescente polarizzazione mette a repentaglio il dibattito democratico, la partecipazione dei cittadini e diritti conquistati duramente. Mette inoltre a rischio la protezione dei gruppi emarginati.

Le narrazioni autocratiche cercano di indebolire la fiducia nell’integrità dei processi elettorali.

I conflitti violenti destabilizzano paesi e regioni e aggravano l’insicurezza. Il taglio al bilancio per il sostegno alla democrazia a livello globale lascia inoltre un vuoto che i regimi autoritari sono desiderosi di sfruttare.

La democrazia è il fondamento della pace, della libertà e della prosperità ed è la base della nostra Unione europea.

Rimane il modo più legittimo ed efficace per affrontare le sfide che le nostre società si trovano ad affrontare, nonché le complessità del mondo di oggi.

Quando cittadini informati sono liberi di impegnarsi in modo significativo per plasmare la politica, tutti ne beneficiano.

Solo la democrazia può garantire che i diritti fondamentali vengano preservati e rispettati.

Continueremo a impegnarci a difendere e promuovere i valori democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto sanciti dai nostri trattati costitutivi e dal diritto internazionale. Sosterremo media liberi e pluralistici, processi elettorali liberi ed equi e salvaguarderemo la libertà di parola garantendo che prosperino informazioni affidabili, accurate e imparziali.

La salvaguardia della democrazia all’interno dell’UE e a livello mondiale è una questione di sicurezza e di valori; questi sono i nostri interessi strategici.

In questa Giornata internazionale della democrazia, chiediamo ai governi, alle organizzazioni e agli individui di unirsi a noi nel sostenere la democrazia e i diritti fondamentali.

Insieme possiamo affrontare queste sfide e difendere società sicure, stabili e inclusive, in cui i valori democratici prosperano e i cittadini possono partecipare liberamente.