Giornata della Memoria 2025 ad Esperienza Europa – David Sassoli

Eventi in programma a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

In occasione della Giornata della Memoria, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea promuovono una serie di eventi dedicati alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto e alla riflessione sull’importanza della memoria storica.

Il programma delle celebrazioni inizia il 27 gennaio presso Esperienza Europa – David Sassoli a Roma con la proiezione del video dell’evento ‘Sami Modiano al Teatro Argentina di Roma: la testimonianza di una vita e di un’amicizia’, realizzato dalla Fondazione Museo della Shoah e tenutosi oggi, venerdì 24 novembre.

L’incontro verrà introdotto dai videomessaggi delle Vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno e Antonella Sberna.

Il 28 gennaio, presso la Sala delle bandiere dell’Ufficio del Parlamento europeo a Roma, l’evento di commemorazione avrà inizio con i videomessaggi delle Vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno e Antonella Sberna, e del Commissario europeo alla Migrazione Magnus Brunner.

A seguire gli interventi da remoto di Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, UCEI, e Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma.

L’incontro proseguirà con un dibattito sull’impatto delle leggi razziali sull’Università italiana che verrà moderato da David Meghnagi, presidente del Comitato accademico europeo per la lotta all’antisemitismo e docente di Psicologia e storia dell’ebraismo all’Università Roma Tre.

Tra i relatori, Antonio Varsori, Professore emerito dell’Università di Padova, Claudia Hassan, Direttrice del Master in Holocaust and Memory Studies dell’Università di Tor Vergata, e Tommaso Dell’Era, Ricercatore di Filosofia politica presso l’Università della Tuscia.

Le celebrazioni si concluderanno il 29 gennaio, presso Esperienza Europa – David Sassoli, con la trasmissione in live streaming della sessione straordinaria del Parlamento europeo dedicata alla Giornata della Memoria.

Verrà proiettato anche il discorso che la Senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto Liliana Segre fece da Bruxelles il 29 gennaio 2020, in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz.