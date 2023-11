Giornata della Legalità, Nordio incontra liceali di Caivano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Un segnale importante quello di oggi, che ha visto protagonisti i ragazzi del Liceo ‘Niccolò Braucci’ che sono stati ospitati qui, nell’Istituto Comprensivo ‘don Milani’ di Caivano, per un’iniziativa che ha toccato il tema del diritto e della consapevolezza che, se ciascuno rispetta le norme del vivere civile, avremo condizioni di vita migliori per tutti.

Questo è il messaggio che oggi parte da qui, da Caivano, per raggiungere tutti i nostri ragazzi.

È nostro dovere, delle famiglie, delle scuole, delle Istituzioni tutte – e la Città Metropolitana, su impulso del Sindaco Gaetano Manfredi, è fortemente impegnata in questa direzione – educare i nostri giovani con le parole, ma soprattutto con l’esempio, per far comprendere che vivere in una società migliore è possibile.