Giornata del Braille, iniziative della Stamperia della Regione Toscana

La presentazione è in programma il 20 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Le nuove iniziative della Stamperia Braille della Regione Toscana per favorire l’accessibilità e l’integrazione di non vedenti e ipovedenti, saranno al centro di un incontro con i giornalisti, in programma martedì 20 febbraio a Firenze, ore 11:30, Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, sala Cutuli.

La conferenza stampa si tiene all’immediata vigilia della Giornata nazionale del Braille che, come ogni anno, si celebra il 21 febbraio, e a pochi giorni dalla rassegna sull’editoria contemporanea ‘Testo’, in programma a Firenze dal 23 al 25 febbraio, nel corso della quale la Stamperia presenterà alcune nuove produzioni.

Alla conferenza stampa sulla Stamperia della Regione, unico esempio di struttura pubblica in questo ambito in Italia, parteciperanno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore alle politiche sociali Serena Spinelli e il Presidente regionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Massimo Diodati.