Giornata contro spreco alimentare, in Toscana prevenzione e solidarietà

All’Accademia dei Georgofili confronto tra studiosi, istituzioni e mondo agricolo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La riduzione degli sprechi e delle perdite alimentari è una sfida che riguarda tutti: agricoltori, consumatori, istituzioni. La Toscana è da tempo impegnata su questo fronte, con azioni concrete che uniscono solidarietà e sostenibilità.

È questa la sintesi dell’intervento che la Vicepresidente e Assessore all’agricoltura ha fatto oggi all’Accademia dei Georgofili, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, durante il convegno ‘Perdite alimentari in campo: quali le cause e come prevenirle?’.

La Vicepresidente ha ricordato come la Regione Toscana abbia già attivato progetti innovativi, come ‘Spesa per tutti’ e la distribuzione di carne di ungulati al Banco Alimentare della Toscana, a favore delle associazioni caritative.

Il ruolo delle istituzioni – ha sottolineato – è duplice: facilitare la prevenzione delle perdite e, laddove esse si verifichino, garantire che diventino una risorsa per i più bisognosi, anche grazie a strumenti come la legge Gadda 166/2015.

Al convegno hanno partecipato studiosi, rappresentanti del mondo agricolo e delle principali organizzazioni di categoria toscane.

Dai dati e dalle testimonianze emerse, è apparso chiaro come le perdite in fase agricola siano un fenomeno spesso sottostimato ma rilevante, con cause che vanno dagli eventi climatici estremi agli standard imposti dal mercato. L

e esperienze delle cooperative, delle aziende agricole di filiera corta e del Banco Alimentare hanno messo in luce soluzioni già in atto per ridurre gli sprechi e restituire valore al “non raccolto”.

L’incontro si è chiuso con un messaggio condiviso: solo attraverso la collaborazione tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo sarà possibile trasformare gli sprechi in opportunità e costruire filiere più eque e sostenibili.