Giornata contro droga: a Palazzo Pirelli la situazione in Lombardia

Romani: ‘Ricostruire relazioni sane nelle comunità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, Palazzo Pirelli ha ospitato un convegno sul tema ‘Riprendiamoci la vita’ per sensibilizzare le istituzioni, i giovani e le famiglie su quella che ancora oggi resta una grave emergenza sociale in tutta la Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato:

La società sta cambiando. Le nostre città stanno cambiando e con esse anche il mondo dei giovani, soprattutto dei minori. I casi di difficoltà nella gestione delle relazioni sono condizioni che rischiano di avvicinare i più giovani e i più fragili al mondo delle dipendenze. Insegnanti, genitori, educatori e studenti devono prendere posizione di fronte a fenomeni di emergenza sociale, come la droga, rifiutando l’indifferenza. È fondamentale prevenire situazioni di isolamento e promuovere occasioni di confronto e di crescita: strumenti indispensabili per affrontare potenziali disagi ed evitare il fenomeno delle dipendenze. Dobbiamo ripartire da qui per ricostruire relazioni sane nelle comunità.

Nel 2020 Il Consiglio regionale della Lombardia, primo in Italia, ha promosso una legge sul consumo di sostanze stupefacenti, la legge n. 23/2020.

Il Presidente Romani ha sottolineato ancora:

Per finanziare la legge 23 abbiamo già stanziato 9 milioni di euro, mentre altri 17 milioni saranno investiti quest’anno. La legge 23 è uno strumento normativo fortemente innovativo: la Lombardia sarà la prima regione in Italia a creare negli ospedali posti letto dedicati alle persone con problemi di tossicodipendenze, la presa in carico sarà ampliata e un’attenzione particolare sarà rivolta alla cura dei minori, al loro recupero sociale e formativo. Inoltre, la legge allarga il campo alle ‘nuove dipendenze’ come l’abuso di farmaci, il gioco d’azzardo e la dipendenza da Internet.

Il convegno, promosso dalla Consigliera regionale Paola Bulbarelli, è stato organizzato in collaborazione con la Federazione delle Comunità Educative Com.E. e ha visto gli interventi introduttivi del Presidente della Regione Attilio Fontana e del capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia.

Sono seguite le relazioni del Presidente della Federazione Com.E. Maurizio Mirandola e del dirigente della Struttura Salute mentale, Dipendenze e Sanità penitenziaria dell’Assessorato regionale al Welfare Ivan Limosani: testimonial d’eccezione sono stati il cantante e compositore musicale Bruno Mario Lavezzi e Gianni Dall’Aglio, batterista di Lucio Battisti e Celentano.

Paola Bulbarelli, Fratelli d’Italia, componente del Comitato di indirizzo e coordinamento istituito dalla legge regionale n. 23/2020, ha evidenziato:

È nostro compito dare le risposte necessarie per fronteggiare un fenomeno che è in continua crescita.

Paola Bulbarelli ha spiegato: