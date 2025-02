Giornata contro bullismo e cyberbullismo: seminario Corecom Campania

L’iniziativa si è svolta nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania

Nella Giornata Nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine dei Giornalisti della Campania, firmatari di un Protocollo di intesa sul tema dell’educazione digitale, hanno promosso, un seminario di approfondimento sul tema della media education, dedicato, per la prima volta, ai Dirigenti scolastici.

L’iniziativa, presieduta dalla presidente del Corecom Campania, Carola Barbato, si è tenuta nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania con il saluto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, Antonio Ciontoli.

Barbato ha detto:

Nell’epoca in cui la connessione alla rete è diventata pervasiva, è opportuno valutarne le insidie la formazione risulta frammentata, se rivolta ai soli studenti e docenti, ed il coinvolgimento dei Dirigenti scolastici sottolinea quanto sia importante istituzionalizzare l’educazione ai media integrandola nelle politiche educative.

Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, ha sottolineato la centralità della scuola ma, prima ancora, delle famiglie nel processo educativo anche nella “vita” online; il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Lucarelli si è soffermato sulla centralità dell’informazione e sul valore della stampa locale; il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, Gianluca Boiano, e la Vice Questore della Polizia di Stato, Paola Maisto, hanno rimarcato i pericoli reali e le insidie della rete.