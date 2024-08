Giornalista intimidito, salta incontro Comune Napoli e titolari chioschi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato annullato l’incontro con i titolari dei chioschi, previsto oggi a Palazzo San Giacomo con il Vicesindaco Lieto e gli Assessori Armato e De Iesu, dopo che i manifestanti riuniti in presidio in piazza Municipio si sono rivolti con toni oltraggiosi ed atteggiamenti aggressivi ed intimidatori verso un giornalista che raccoglieva notizie sull’incontro.

Sono sempre da stigmatizzare con forza i toni e l’atteggiamento di prevaricazione nei confronti della libera stampa, che va difesa e tutelata per il ruolo indispensabile che svolge.

Pertanto, l’incontro previsto con i titolari dei chioschi è stato annullato in segno di solidarietà nei confronti del giornalista e l’Amministrazione sarà nuovamente disponibile, anche a breve, non appena i toni ritorneranno idonei per un civile confronto.