‘Giorgio racconta Walter e Chiari si offende’ al Teatro Ivelise

In scena a Roma il 16 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 16 dicembre, ore 21:00, gli anni d’oro della televisione italiana rivivono sul palco del Teatro Ivelise di Roma.

Giorgio Gori, dialogando con il pubblico tra ricordi e barzellette, ci riporta la forza e l’estro creativo di Walter Chiari, un grande comico della televisione e del teatro italiano dalla sua ascesa al declino.

Sinossi

Milano, Teatro Olimpia di Milano Walter Chiari debutta per la prima volta a teatro con la sua barzelletta più famosa. Da lì un susseguirsi di eventi tra donne, impresari, soldi e cocaina lo portano ad essere il più grande mattatore italiano degli anni 60 e 70.

L’incontro con Carlo Campanili e Alida Chelli lo faranno maturare e fare delle scelte di vita. La cocaina subentra in maniera vertiginosa nella sua vita che lo porta a fallire dai teatri, dalla televisione e dal cinema. Muore il 21 dicembre 1991 da solo in un residence di Milano prima di andare a trovare il suo amico Gino Bramieri.

Di e con Giorgio Gori

Biografia

Giorgio Gori, classe 1987, attore, regista, comico, cabarettista e sceneggiatore per teatro e televisione. Spazia dal teatro drammatico al teatro comico formandosi come cabarettista presso lo Zelig Lab di Napoli fino ad approdare al laboratorio di Made in Sud. Diplomato all’Accademia Il Primo di Napoli, preside Elio Pandolfi.

Studia i classici del teatro ma si forma attore di varietà studiando l’avanspettacolo italiano e scrivendo testi comici e spettacoli sull’Avanspettacolo. Studioso di Gino Bramieri, Luciano Salce, Gigi Proietti e amante di Walter Chiari. Porta da anni il suo spettacolo sull’attore italiano.

Vincitore di diversi premi a livello nazionale sia di comicità e di cabaret. Regista e autore di diversi spettacoli comici in cartellone tra Napoli e Roma da circa 10 anni. Autore di format televisivi e attore di diversi programmi comici.

Per informazioni:

06-8952 7016

www.teatroivelise.it

www.facebook.com/teatroivelise