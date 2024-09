Giorgio Possagno nuovo Direttore generale di Assocalzaturifici

Elezione all’unanimità

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Dott. Giorgio Possagno, è il nuovo Direttore Generale di Assocalzaturifici, l’associazione di Confindustria che consta di circa 500 aziende associate e rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici del settore calzaturiero.

Il manager ha 53 anni, Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Parma, con un master certificato sulla tutela della proprietà industriale, è specializzato in Sustainable business model: creazione ed implementazione dei modelli di sostenibilità aziendale presso la Ca’ Foscari Challenge school di Venezia in collaborazione con Ernst&Young.

Ha iniziato la sua carriera in Pirelli dove ha lavorato presso la sede di Milano e, successivamente, dal 2002 a San Paolo del Brasile, passando poi a TIM Brasil presso la sede di Rio de Janeiro.

Rientrato in Telecom Italia nel 2012, nel 2013 è entrato a far parte del Gruppo Veronafiere come Direttore generale di Veronafiere Servizi S.p.A., per poi passare alla capogruppo Veronafiere S.p.A. come Direttore Operations e dal 2019 ad oggi come Amministratore Delegato di Polo Fieristico Veronese S.p.A..

Giorgio Possagno, Direttore generale di Assocalzaturifici e Amministratore delegato di ANCI Servizi, afferma: