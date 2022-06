Giordania: nuovi silos stoccaggio grano finanziati dagli Emirati

Con un valore di 258,7 milioni di dirham, la Abu Dhabi Fund for Development lancia due progetti per espandere i silos di stoccaggio del grano in Giordania

La “Abu Dhabi Fund for Development” ha avviato due progetti per l’ampliamento dei silos di stoccaggio del grano nelle regioni di Juwaideh e Aqaba in Giordania, con l’obiettivo di aumentare la capacità di stoccaggio.

In particolare, secondo quanto riporta l’agenzia “WAM”, l’allargamento è per i silos di Juwaida di 120.000 tonnellate, portando la capacità totale dei silos a 250 migliaia di tonnellate, e dei silos di Aqaba di 100.000 tonnellate di grano, portando la capacità totale a 200.000 tonnellate.

Questo ha contribuito all’attuazione della Strategia nazionale di sicurezza alimentare per la Giordania 2025.

L’Abu Dhabi Fund for Development sta finanziando questi due progetti di espansione di silos per il grano nelle regioni di Juwaideh e Aqaba, per un valore totale di 258,7 milioni di dirham, pari a 70,5 milioni di dollari, attraverso la sovvenzione assegnata dagli Emirati Arabi Uniti nel 2012 alla Giordania, con un valore di 4,6 miliardi di dirham, pari a 1,25 miliardi di dollari, all’interno del Gulf Fund for Development Program.