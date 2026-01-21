‘Gioconda’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma il 24 e 25 gennaio
Il palcoscenico dell’Altrove Teatro Studio di Roma accoglie sabato 24 e domenica 25 gennaio lo spettacolo ‘Gioconda’, scritto e interpretato da Cristina Aubry, con la regia di Alessia Sambrini, Musiche composte ed eseguite da Livia Cangialosi.
Gioconda è una storia profondamente vera. È il racconto di una donna che, guardando suo padre invecchiare e perdere contatto con la realtà, comincia a rimettere insieme i pezzi di una memoria familiare frantumata.
Da bambina, ha visto sua madre cacciata di casa dal padre. Un gesto netto, definitivo, che è diventato un nodo mai sciolto: un’eredità silenziosa che ha condizionato ogni relazione, ogni scelta, ogni distanza. Ma Gioconda non è una vittima inerme.
È una donna tenace, capace di guardare in faccia la propria storia con salvifica ironia e con una lucidità tagliente. Lo spettacolo, pur attraversando temi profondi e dolorosi, è pieno di leggerezza.
Non mancano i momenti divertenti, paradossali, persino comici – perché è proprio nel contrasto tra tragedia e quotidianità, che si rivela la verità più umana. Ma al parco, su una panchina, Gioconda guarda e si sente guardata.
E sarà l’incontro con una misteriosa presenza a darle il modo di ritornare al passato, a quell’assenza che l’ha segnata per sempre, per sciogliere finalmente il nodo che non le ha mai permesso di vivere.
La regista Alessia Sambrini annota:
In scena c’è solo lei: un’unica attrice che attraversa i personaggi della propria vita, passata e presente. La Aubry li evoca, li affronta, li interpreta con il corpo e con la voce, ma senza trasformismi. Ogni figura prende forma attraverso il ritmo, il respiro, lo sguardo.
Tutto è affidato alla precisione del gesto e della parola, secondo le regole non scritte del teatro di narrazione. Dialoga con lei la compositrice e musicista Livia Cangialosi.
La musica è presenza, commento, contrappunto. A volte è rifugio, a volte disturbo. Come un’altra coscienza, agisce tra le pieghe del racconto, portando luce o ombra, ricordi, dolori, e anche sprazzi di gioia e leggerezza.
Sul palco, solo pochi elementi scenici. Le luci – protagoniste invisibili della mia regia – costruiscono luoghi della mente, del tempo, del ricordo.
Alla fine, Gioconda non offre risposte, ma restituisce una consapevolezza: che quello che siamo non è scolpito nella pietra, e che comprendere da dove veniamo può essere il primo passo per cambiare la direzione in cui andiamo.
Spettacoli:
sabato ore 20:00
domenica ore 17:00
Biglietti:
intero 15€
ridotto 10€
Altrove Teatro Studio
Via Giorgio Scalia, 53
Roma
Per informazioni e prenotazioni:
telefono 3518700413
email ipensieridellaltrove@gmail.com