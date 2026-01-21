‘Gioconda’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma il 24 e 25 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il palcoscenico dell’Altrove Teatro Studio di Roma accoglie sabato 24 e domenica 25 gennaio lo spettacolo ‘Gioconda’, scritto e interpretato da Cristina Aubry, con la regia di Alessia Sambrini, Musiche composte ed eseguite da Livia Cangialosi.

Gioconda è una storia profondamente vera. È il racconto di una donna che, guardando suo padre invecchiare e perdere contatto con la realtà, comincia a rimettere insieme i pezzi di una memoria familiare frantumata.

Da bambina, ha visto sua madre cacciata di casa dal padre. Un gesto netto, definitivo, che è diventato un nodo mai sciolto: un’eredità silenziosa che ha condizionato ogni relazione, ogni scelta, ogni distanza. Ma Gioconda non è una vittima inerme.

È una donna tenace, capace di guardare in faccia la propria storia con salvifica ironia e con una lucidità tagliente. Lo spettacolo, pur attraversando temi profondi e dolorosi, è pieno di leggerezza.

Non mancano i momenti divertenti, paradossali, persino comici – perché è proprio nel contrasto tra tragedia e quotidianità, che si rivela la verità più umana. Ma al parco, su una panchina, Gioconda guarda e si sente guardata.

E sarà l’incontro con una misteriosa presenza a darle il modo di ritornare al passato, a quell’assenza che l’ha segnata per sempre, per sciogliere finalmente il nodo che non le ha mai permesso di vivere.

La regista Alessia Sambrini annota:

In scena c’è solo lei: un’unica attrice che attraversa i personaggi della propria vita, passata e presente. La Aubry li evoca, li affronta, li interpreta con il corpo e con la voce, ma senza trasformismi. Ogni figura prende forma attraverso il ritmo, il respiro, lo sguardo. Tutto è affidato alla precisione del gesto e della parola, secondo le regole non scritte del teatro di narrazione. Dialoga con lei la compositrice e musicista Livia Cangialosi. La musica è presenza, commento, contrappunto. A volte è rifugio, a volte disturbo. Come un’altra coscienza, agisce tra le pieghe del racconto, portando luce o ombra, ricordi, dolori, e anche sprazzi di gioia e leggerezza. Sul palco, solo pochi elementi scenici. Le luci – protagoniste invisibili della mia regia – costruiscono luoghi della mente, del tempo, del ricordo. Alla fine, Gioconda non offre risposte, ma restituisce una consapevolezza: che quello che siamo non è scolpito nella pietra, e che comprendere da dove veniamo può essere il primo passo per cambiare la direzione in cui andiamo.

Spettacoli:

sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero 15€

ridotto 10€

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 3518700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com