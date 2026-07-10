Gioco a distanza in Italia: come sta cambiando il mercato

Tra nuove licenze e controlli

Il gioco a distanza in Italia sta vivendo una fase di trasformazione profonda, spinta dal riordino delle concessioni statali, dall’ingresso di nuovi operatori regolarmente autorizzati e da un’attenzione crescente ai temi della tutela del consumatore e della prevenzione dei rischi legati al gioco.

Il quadro normativo di riferimento resta quello disegnato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ADM, che rilascia le concessioni e vigila sul rispetto delle regole.

Negli ultimi anni il numero di siti attivi con licenza italiana è cresciuto, mentre è aumentata la richiesta di trasparenza sulle quote e sulle condizioni contrattuali offerte agli utenti.

In questo contesto è utile distinguere con chiarezza gli operatori autorizzati in Italia da quelli che agiscono con licenza estera.

Alcune ricognizioni editoriali, come l’analisi dei siti scommesse non AAMS, si concentrano proprio sui bookmaker che operano con licenza estera, non rilasciata dall’ADM e quindi non autorizzata in Italia, mettendo a confronto quote, mercati e condizioni.

Si tratta di riferimenti informativi utili per comprendere come funziona il settore, ma è bene ricordare che questi siti non rientrano nel perimetro dei concessionari italiani.

Il nuovo bando delle concessioni online

Uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi mesi riguarda il riordino delle concessioni per il gioco a distanza. Il legislatore ha rivisto durata, requisiti e costi per ottenere la licenza, con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori marginali e rafforzare la solidità di quelli presenti sul mercato regolamentato.

La nuova cornice prevede requisiti economici più stringenti, obblighi tecnologici aggiornati e controlli più frequenti. Per gli utenti questo significa, almeno sulla carta, avere di fronte piattaforme più strutturate, con procedure di identificazione, verifica dell’età e gestione dei pagamenti sottoposte a vigilanza costante.

Cosa spinge il cambiamento

Diversi fattori stanno ridisegnando le abitudini di chi gioca online.

La diffusione degli smartphone ha spostato gran parte dell’attività dalle sale fisiche alle applicazioni, mentre l’integrazione tra dati sportivi in tempo reale e piattaforme digitali ha modificato il modo in cui vengono proposte le quote:

crescita del gioco da dispositivo mobile rispetto al canale fisico;

maggiore richiesta di trasparenza su condizioni e limiti di spesa;

strumenti di autolimitazione e autoesclusione più accessibili;

attenzione dei regolatori ai temi della pubblicità e della tutela dei minori.

Sul fronte della comunicazione resta centrale il Decreto Dignità, che ha limitato in modo netto la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro. Questo ha spostato molta informazione verso contenuti di tipo divulgativo, orientati a spiegare regole e differenze tra operatori piuttosto che a promuovere l’attività di gioco in sé.

Verso un mercato più regolato

La direzione appare abbastanza definita. Da un lato una concentrazione degli operatori autorizzati, con meno concessionari ma più solidi; dall’altro un rafforzamento degli strumenti di controllo, dalla tracciabilità dei pagamenti alla verifica costante dell’identità dei giocatori.

Per chi si informa sul settore la parola chiave resta consapevolezza. Comprendere la differenza tra licenza italiana e licenza estera, conoscere gli strumenti di autotutela e leggere con attenzione le condizioni proposte sono passaggi che aiutano a inquadrare un mercato in continua evoluzione, dove la componente regolatoria pesa ormai quanto quella tecnologica.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica; per informazioni e supporto è attivo il Numero Verde nazionale 800.558.822.