Giochi Uniti porta gioco da tavolo a Giornata persone diversamente abili

Appuntamento il 3 dicembre all’Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il gioco da tavolo è

un potente mezzo per favorire l’inclusione e abbattere le barriere, sia fisiche che sociali.

Ne è convinta la Giochi Uniti, casa editrice partenopea leader del settore in Italia, che è tra le protagoniste di ‘Acqua in movimento’, l’iniziativa promossa tra gli altri da Regione Campania, UNICEF, CONI e Comitato Paralimpico in occasione della Giornata Internazionale per l’Integrazione delle Persone Diversamente Abili, anche nota come Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

Il COO di Giochi Uniti, Stefano De Carolis, spiega:

Il gioco da tavolo è uno strumento inclusivo e orizzontale, in grado di mettere tutti sullo stesso piano. Non importa chi sei o quali siano le tue abilità fisiche: l’obiettivo è divertirsi insieme, superando le distanze. Attorno al tavolo siamo tutti uguali.

In un momento storico in cui i giochi da tavolo stanno vivendo una seconda giovinezza, De Carolis evidenzia come questa tipologia di gioco si presti anche a favorire diverse forme di inclusività.

I giochi di destrezza, per esempio, consentono alle persone con disabilità agli arti inferiori di essere completamente coinvolte, mentre quelli più strategici permettono a chi ha disabilità agli arti superiori di brillare grazie all’intelletto e alla pianificazione, dimostrando che ciò che conta davvero è la mente ancor prima che il corpo.

La missione di Giochi Uniti, ribadita in occasione dell’evento in programma il 3 dicembre all’Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE), è dimostrare che il gioco è una risorsa universale, capace di creare connessioni autentiche, abbattendo pregiudizi e ostacoli.

Riteniamo che ogni partita rappresenti un’occasione per costruire ponti tra persone diverse, valorizzandone le potenzialità e celebrandone le unicità.

L’iniziativa ‘Acqua in Movimento’ rappresenta un’importante opportunità per ribadire come strumenti apparentemente semplici, come i giochi da tavolo, possano avere un profondo impatto sociale e culturale, contribuendo a costruire una società più inclusiva e solidale.