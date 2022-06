Giochi del Mediterraneo: fiasco dell’organizzazione

L’ICMG chiede scuse formali all’organizzazione di Orano

Dopo lo scandalo del plagio della locandina ufficiale dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 e l’assenza di un interprete ad accompagnare le delegazioni straniere venute ad assistere al sorteggio, ecco un altro scandalo che, ancora oggi, rovina l’immagine dell’evento organizzato in Algeria.

Si tratta di carenze dell’organizzazione, che hanno lasciato impressioni estremamente negative tra i membri della famiglia mediterranea, denuncia il Comitato Esecutivo dei Giochi del Mediterraneo, in una lettera di protesta indirizzata al Presidente – Commissario del Comitato Organizzatore per i Giochi del Mediterraneo di Orano 2022.

Dopo il fiasco della cerimonia di apertura in cui molti dei membri delle delegazioni sono stati abbandonati al loro destino, la protesta prosegue contro il comitato organizzatore di Orano 2022 in merito alle carenze organizzative significative e fondamentali verificatesi in occasione della cerimonia di apertura.

In una lettera firmata dal Segretario Generale, Iakovos Filippousis e indirizzata al Presidente – Commissario del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, Orano 2022, il Comitato Esecutivo del CIJM ha criticato il Comitato Organizzatore locale.

Il tono utilizzato la dice lunga sulla rabbia a seguito dell’esperienza “traumatica” vissuta:

Le significative e fondamentali carenze organizzative hanno creato impressioni estremamente negative tra i membri della famiglia mediterranea e provocato forti reazioni. Il piano dei trasporti è stato un totale fallimento, che ha impedito ad una sessantina di persone del Comitato Esecutivo del CIJM, Presidenti e Segretari generali dei Comitati Olimpici e delle Federazioni Internazionali, nonché altri illustri ospiti della famiglia mediterranea, di arrivare in tempo allo stadio.

Sono arrivati solo dopo molte ore, dopo essere stati seriamente minacciati nella loro incolumità davanti alle porte d’ingresso, e senza aver potuto assistere all’evento. Sono stati abbandonati a se stessi in mezzo al grande pubblico, arrivato in massa, in totale assenza di un percorso d’ingresso preferenziale dedicato alla famiglia mediterranea. Si tratta di un episodio inaccettabile e senza precedenti, che offende apertamente la CIJM e la famiglia sportiva mediterranea, critica la CIJM.

Il CIJM, inoltre, ha sottolineato l’assenza totale senza precedenti di volontari, nonché l’incapacità di soddisfare i bisogni primari dei suoi membri in termini di assistenza medica e approvvigionamento idrico. I membri del CIJM l’hanno vissuta come un’esperienza scioccante e pretendono scuse formali ed immediate da parte del Comitato Organizzatore di Oran 2022. Chiedono, infine, al COJM di rispettare gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto della città ospitante e, soprattutto, di onorare la missione statutaria dei Giochi del Mediterraneo.