Gioca d’anticipo contro il tumore: presentazione in Regione Toscana

Conferenza stampa il 31 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La parola d’ordine è prevenzione, l’arma più efficace per combattere i tumori. Fondazione ANT, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello tornano a giocare in squadra e ripropongono per il 2024 l’iniziativa ‘Gioca d’anticipo contro il tumore’, ovvero la promozione di progetti gratuiti di prevenzione oncologica secondaria offerti ai cittadini.

I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 31 gennaio alle ore 11:30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della Presidenza della Giunta regionale toscana.

Per la Regione ci sarà l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Interverranno l’Amministratore delegato di Villa Donatello Alberto Rimoldi, il presidente della sezione toscana di ANT Simone Martini, un rappresentante del Banco Fiorentino.

Fra gli ospiti sarà presente la Canottieri Firenze con i suoi giovani atleti medagliati: uno dei finalisti ai mondiali europei under19 assieme ai campioni europei.