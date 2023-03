‘Ginko’, nuovo singolo dei Megattera

Disponibile dal 10 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Esce venerdì 10 marzo 2023 per Le Stanze Dischi ‘Ginko‘, il nuovo singolo del progetto Megattera. Dopo ‘Whale’, singolo d’esordio pubblicato nell’estate del 2022, il duo milanese torna con un brano che sottolinea la complessità e la ricchezza che appartengono a ogni essere umano.

Ciascuno di noi è “uno e doppio”, nelle parole di una poesia di Goethe, come la foglia del Ginko, un fossile vivente che è la dimostrazione che non è sempre necessario chiedersi se “è così che si fa”.

Se etichette e definizioni ti vanno strette e senti di essere abitato da mille sfumature e personalità, questo inno alla complessità e alla rinascita è per te!

Biografia

Megattera sono Marianna, voce, e Maurizio, chitarra. Marianna viene da una famiglia in cui la musica è sempre stata una presenza costante. Comincia a studiare pianoforte classico da bambina e, solo dopo l’adolescenza, si avvicina al canto e ne viene folgorata.

Studia con diverse insegnanti e vocal coach e si appassiona al jazz e alla bossanova. Il canto diventa per lei una modalità di espressione imprescindibile e uno strumento per conoscere se stessa. Maurizio prende in mano la chitarra da ragazzino, suonando sui vinili. Sviluppa la sua passione da autodidatta e milita in svariate formazioni rock, soul e fusion.

La voglia di migliorarsi non gli manca e, appena ne ha la possibilità, prende lezioni da insegnanti che lo introducono alla chitarra jazz e al fingerpicking. I due si incontrano attorno al 2010 e scatta la scintilla. Nasce, così, una collaborazione che da vita a numerosi progetti, tra cui un duo jazz acustico che li porta a suonare in svariate situazioni in Italia e all’estero.

Megattera, il loro progetto di inediti, nasce nel 2017, anno in cui Marianna scrive il primo brano, e prende corpo negli anni successivi. Fondamentale l’incontro e la collaborazione con Raffaele Rabbo Scogna, polistrumentista, arrangiatore e produttore dei primi brani.

Il primo singolo del progetto, ‘Whale’, vede la luce nel 2022, seguito nel 2023 da ‘Ginko‘, entrambi con l’etichetta Le Stanze Dischi.