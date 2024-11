Gianni Latino riconfermato Direttore Accademia di Belle Arti Catania

Riceviamo e pubblichiamo.

Gianni Latino è stato riconfermato Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania per il triennio 2024/27.

Docente di grafich design, 48 anni, per Latino inizia dunque il secondo mandato alla guida dell’istituzione catanese dopo la direzione del triennio 2021/2024.

Lina Scalisi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, dichiara:

E non solo per la rinnovata fiducia alla persona e al docente da parte della comunità accademica, ma perché questa fiducia è stata data anche alla visione culturale che condividiamo di una Accademia che sia luogo di formazione e di ricerca in costante dialogo con il mondo dell’Alta Formazione, con le Istituzioni pubbliche e private, con il territorio.

La riconferma di Gianni Latino a Direttore è per me motivo di grande soddisfazione.

Con queste parole Gianni Latino, 48 anni, professore di Graphic design, ha accolto la proclamazione da parte della decana dell’Accademia, la professoressa Sabina Albano, a direttore per il prossimo triennio 2024/27.

Le votazioni si sono svolte il 27 e 28 novembre 2024, nella sede di via Raimondo Franchetti.

Gianni Latino era l’unico candidato, è stato eletto con 80 su 83 preferenze con una percentuale del 96,38% di un vero plebiscito di stima e approvazione per il lavoro compiuto in questi tre anni.

Ringrazio le persone che oggi appartengono all’Accademia di Belle Arti di Catania che mi hanno riconfermato la piena fiducia per il nuovo triennio e con cui, nei tre anni precedenti, con uno spirito di comunità, abbiamo cercato di ripensare l’Accademia e raggiunto obiettivi e traguardi frutto di una fattiva collaborazione.

Il mio obiettivo segue lo stesso principio che è alla base anche del mio insegnamento, immaginando un’istituzione come comunità, pacifica e inclusiva, nel rispetto della parità di genere, che riduca le diseguaglianze, agendo ‘gli uni verso gli altri’ in spirito di fratellanza, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti della donna e dell’uomo, che promuova un’istruzione di qualità che favorisca il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà e dove sia possibile condividere saperi e metodi per una istruzione di qualità, che guarda al futuro, con nuovi progetti, nuove idee, ma soprattutto con l’obiettivo di diventare un’Accademia che permette a studentesse e studenti di acquisire conoscenze e competenze da impiegare nel futuro lavorativo professionale e formativo, per costruire il proprio domani.