‘Gianni Fiorellino Rock Show’ all’Arena Flegrea

Annunciato il nuovo progetto 2025 del musicista napoletano

Parentesi rock per Gianni Fiorellino che annuncia per la prossima estate l’allestimento di un nuovo live dichiaratamente orientato a questo genere.

Un approccio singolare per il musicista e cantante napoletano che, a fugare ogni dubbio, sceglie di intitolare ‘Gianni Fiorellino Rock Show’ il suo nuovo concerto, presentato dalla Leone Produzioni, fissandone il debutto al prossimo 21 giugno 2025 nella magnifica cornice dell’Arena Flegrea di Napoli.

Il musicista sottolinea:

Lascio per un attimo la mia ‘confort zone’ pop-melodica per concedermi una piccola deviazione verso un genere che da sempre mi appassiona. Una passione che ho coltivato sin da piccolo quando, nelle pause dagli studi classici al pianoforte, mi divertivo a suonare gli assoli alla tastiera del mitico Jon Lord, il fondatore e tastierista dei Deep Purple. In effetti questa musica mi appartiene e, a pensarci bene, tracce di essa, più o meno evidenti, sono presenti in gran parte dei brani che ho via via inciso in questi anni di attività. Senza strafare, piccoli omaggi ai miei miti, dai Deep Purle agli Europe, contaminano un po’ a tutta la mia produzione pur restando quest’ultima fortemente ancorata ad un codice espressivo di impronta melodica propria della grande canzone napoletana.

Spazio alle passioni per Gianni Fiorellino che torna alle grandi platee, dopo il trionfale esito del suo concerto allo Stadio Maradona nella passata stagione, con quindicimila spettatori in curva A, e dopo un tour invernale nel sud Italia sold out in ogni data.

Novità anche per ‘Aspettami stanotte’, il film documentario dedicato al singolare percorso artistico ed umano di Gianni Fiorellino che, oltre a PRIME Video è, da qualche giorno, anche tra i titoli disponibili in streaming di TIMvision.

Tra i suoi ultimi successi, i brani ‘So schiavo’e te’, etichetta Zeus Record, su testi di Vincenzo D’Agostino, composto in dichiarato omaggio alle donne, ‘Che sì’, di Melania D’Agostino e Gianni Fiorellino, con oltre 10 milioni di visualizzazioni, 8 milioni solo su Youtube, e ‘Chiammame Ammore’ in duetto con Andrea Sannino.

Il musicista conclude:

È un momento bello della mia vita, che cancella tanti anni bui del passato. Questo lo devo a chi mi è vicino, sempre e da sempre, e al pubblico che dimostra di apprezzare quello che faccio. Sono loro il vero motore, la fonte di entusiasmo e di energia che mi spinge a cercare e affrontare nuove strade e nuovi compagni di viaggio.

Biglietti da 37 a 22 euro.

Prevendite etes.it.

Info:

tel. 331-2012948

FB/giannifiorellinoofficial