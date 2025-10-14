Giani visita Comunità Agostiniana di Firenze, a Santo Spirito

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Offrire una formazione alta vita sociale e politica ispirata alla dottrina sociale della chiesa.

Questo l’obiettivo del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, che avrà la sua sede presso i locali del Convento di Santo Spirito, a Firenze, presso la Comunità Agostiniana, dove si è recato oggi il Presidente Eugenio Giani.

Durante la visita il Presidente ha incontrato Padre Joseph L. Farrell, da poco nominato nuovo priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, Padre Gabriele Pedicino, Priore provinciale della Provincia Agostiniana d’Italia e Padre Giuseppe Pagano, Priore del Convento di Santo Spirito.

Il Presidente Giani ha spiegato:

Il Centro Studi si costituirà formalmente a partire dal primo gennaio 2026, proprio a Firenze, dove gli agostiniani hanno una presenza molto viva, a partire da Padre Giuseppe figura ed interlocutore di primo piano per tutta la comunità fiorentina.

Sappiamo benissimo l’importanza che riveste il presidio agostiniano, non solo dal punto di vista religioso ma anche civile.

Sono molto legato a Santo Spirito, realtà che consentì a Michelangelo di trovare un punto di riferimento dopo la scomparsa di Lorenzo il Magnifico e dove inizio a studiare e capire l’anatomia dei corpi.

L’artista proprio per questo donò il crocifisso alla Basilica di Santo Spirito che, con la facciata realizzata dal Brunelleschi, rappresenta uno dei templi del Rinascimento.

La creazione di questa azione culturale guidata dagli agostiniani è un motivo di soddisfazione per tutta la città.