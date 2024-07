Giani visita cantiere stazione AV Firenze Belfiore

Il Presidente: ‘Superata la fase di scavo più critica’

Visita tecnica al cantiere della stazione AV di Firenze Belfiore per il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Amministratore delegato di RFI Giampiero Strisciuglio e alcuni Consiglieri regionali.

Scopo del sopralluogo era fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori del Passante fiorentino dell’Alta Velocità, infrastruttura necessaria per abbattere tempi dei collegamenti AV e separare i flussi dei treni regionali da quelli di lunga percorrenza, eliminando le interferenze ed aprendo la possibilità di portare i treni regionali dagli attuali 414 a 616.

La nuova stazione AV Firenze Belfiore è stata progettata da Foster e da Ove Arup & Partners e sarà realizzata da Rfi, Italfer, Infrarail e Consorzio Florentia sotto il controllo dell’Osservatorio ambientale.

Vedrà la realizzazione di 2 gallerie a binario singolo, collegate da bypass, lunghe circa 7 km e con diametro di 9,4 mt.

Per lo scavo del Passante AV è in funzione la talpa Iris, che ha già scavato 10.758 mt tra Campo di Marte e piazza della Libertà. I mt scavati sono già stati messi in sicurezza con conci prodotti in Toscana e arrivati a Firenze via treno, in modo da limitare l’impatto ambientale.

Sempre via treno, le terre di scavo vengono portate da Firenze alla centrale elettrica di Santa Barbara, dove sono utilizzate per costruire una collina artificiale a schermo dell’impianto.

La talpa Iris ha iniziato a scavare a livello 0 a Campo di Marte, arriverà a -24 mt all’area della stazione, dove saranno realizzati 4 piani, illuminati da luce solare attraverso un sapiente gioco di pannelli e specchi ideati da Foster.

La stazione sarà caratterizzata da due ‘pozzi’ e da un ‘camerone’ dove la talpa uscirà di nuovo alla luce del sole prima di tornare nel sottosuolo per scavare gli ultimi 3 km di galleria tra la stazione e Castello. Il sopralluogo odierno ha riguardato il cantiere del cosiddetto ‘camerone’, che è già stato scavato per 15 metri.

