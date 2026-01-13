Giani: Toscana è al fianco popolo iraniano per democrazia e libertà

Il Presidente: ‘Ridare slancio a un prospettiva di pace, libertà, democrazia e giustizia’
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
La Toscana è accanto al popolo iraniano, che chiede libertà e democrazia. Siamo al fianco di donne e giovani che protestano rischiando la vita, di artisti come Asgari che vengono perseguitati per aver osato raccontare la verità.
Il Presidente Eugenio Giani commenta le notizie che giungono dall’Iran dove è in corso una feroce repressione delle manifestazioni di piazza da parte del regime degli Ayatollah.
Giani aggiunge:
Quello che sta accadendo assume sempre più le dimensioni di un massacro.
Il diritto di vivere, il diritto di esprimersi, il diritto di protestare senza essere massacrati sono diritti umani non negoziabili.
Il Presidente della Toscana, che chiede all’Unione europea, all’ONU e ai governi democratici del mondo
di intensificare una pressione decisa e concreta sul regime iraniano affinché ponga fine alle violenze su chi dissente, e di operare affinché l’Iran non diventi l’ennesimo teatro di guerra e caos, ma l’occasione per ridare slancio a un prospettiva di pace, libertà, democrazia e giustizia.