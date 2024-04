Giani sulla nuova tratta di tramvia Bagno a Ripoli – Firenze

Il Presidente: ‘La Regione ha impegnato 70 milioni euro’

La Regione Toscana esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova tratta di tramvia veloce, per la quale l’impegno regionale è decisivo, tra la direttrice di Bagno a Ripoli e la città di Firenze, dove in piazza della Libertà la linea esistente si connetterà con quella di imminente realizzazione.

Il Presidente Eugenio Giani interviene sulla questione, affermando:

La Regione ha impegnato circa 70 milioni di euro. Sono stato con soddisfazione all’avvio dei lavori assieme al Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ed a quello di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. Le maestranze sono chiamate a realizzare un nuovo ponte, a prevedere la direttrice sui viali a Firenze, a creare insomma le condizioni affinché si incrementi l’uso del trasporto pubblico su ferro, ecologico e sostenibile, come deve essere quello che permette una tramvia veloce, rapida, caratterizzata dalla regolarità per far fronte ai reali bisogni dei cittadini.

Il Presidente della Regione Toscana ha quindi precisato: