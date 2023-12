Giani su scomparsa Massimo Toschi

Il Presidente: ‘Una vita dedicata all’impegno per i diritti umani, e a fianco degli ultimi’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un uomo intelligente e coraggioso che ha dedicato la sua vita all’impegno sul tema dei diritti umani fondamentali, schierandosi sempre a fianco degli ultimi del mondo e sostenendo sempre, con grande tenacia, l’abbattimento di ogni barriera per le persone con disabilità.

Così il Presidente della Regione Toscana ha ricordato Massimo Toschi, scomparso ieri sera, 6 dicembre, all’età di 79 anni.

Il Presidente ha ricordato in particolare il lavoro compiuto da Toschi proprio in Regione, come Consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti umani e, per una legislatura, dal 2005 al 2010, come Assessore.

Ha evidenziato Giani: