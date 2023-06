Giani su rapporto IRPET: ‘Soddisfatto spinta propulsiva dalla Toscana’

Il Presidente commenta positivamente gli esiti del rapporto stilato dall’Istituto regionale programmazione economica della Toscana

Sono soddisfatto se penso alla spinta propulsiva che viene dai settori economici nella nostra regione. Da quello del turismo, dai servizi, dalla manifattura che sta volgendo verso l’innovazione e la trasformazione tecnologica. Insomma, complessivamente ne risulta un’economia toscana ad un livello più alto di quello che si registra a livello nazionale.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, commenta positivamente gli esiti del rapporto stilato dall’Istituto regionale programmazione economica della Toscana che è stato presentato questa mattina, 26 giugno, a Firenze a Palazzo Sacrati Strozzi.

Ha proseguito il Presidente:

La difficoltà è quella di dover affrontare i rallentamenti burocratici che frenano la nostra capacità di investire e non ci consentono di dispiegare appieno quella funzione di volano che auspichiamo si determini sia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza sia attraverso l’utilizzo dei fondi europei. In Toscana abbiamo 8.000 progetti che sono stati sostenuti e finanziati. Più del 90% al 31 marzo sono stati sistemati dal punto di vista progettuale. Contiamo quindi di poterli avviare entro la fine dell’anno. E su questo sono ottimista.

Dopo aver sottolineato che la Regione, attraverso la sua Agenzia regionale per l’impiego sta provvedendo a mettere in campo le politiche attive del lavoro per rispondere sempre meglio alle richieste di professionalità che arrivano dalle imprese.

Ha aggiunto poi Eugenio Giani:

Abbiamo fornito alle imprese opportunità che non hanno mai avuto. Sono 530 i milioni di euro di Fondi FESR 2021-27 che da qui ai prossimi 5 anni mettiamo loro a disposizione attraverso i bandi che abbiamo iniziato a pubblicare.

È toccato poi al Direttore dell’IRPET, Nicola Sciclone, osservare come l’economia toscana resti ancorata ad un sentiero di espansione con il Pil che nel 2022 è cresciuto del 4,1%.

Ha precisato Sciclone: