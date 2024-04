Giani su piscina di San Bartolo a Cintoia (FI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Partenza dei lavori per la piscina Pegaso a San Bartolo a Cintoia, nella zona sud-ovest di Firenze, che consentirà di svolgere attività natatorie, sportiva e ricreativa, a favore di tutte le realtà della Toscana.

L’impianto avrà un costo di 13 milioni 400 mila euro, dei quali 5 milioni sono il contributo della Regione Toscana, stanziato fin dal 2022 con l’obiettivo di sostenere il Comune di Firenze nella realizzazione di un impianto capace di consentire allenamenti e gare per le società sportive di nuoto e pallanuoto.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, afferma:

Il nuovo impianto, facilmente raggiungibile dalla superstrada FI – PI – LI e dall’autostrada A11, godrà dei comfort e delle caratteristiche di una struttura molto evoluta, vasca a 33 metri per la pallanuoto ed a 25 metri per il nuoto, dove potrà essere svolta un’attività di promozione per il territorio dell’area metropolitana di Firenze ma anche per tutte le altre realtà toscane che lo desidereranno.