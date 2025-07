Giani: Su PAC Toscana alza voce, giusto sostegno a settore primario

Il Presidente al Festival Agrofutura

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Saremo presenti e saremo vigili come Regione perché i provvedimenti relativi alla PAC vengano indirizzati nel modo giusto.

Il Presidente Eugenio Giani lo ha detto in modo netto intervenendo oggi ad Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura nato da un progetto di QN, La Nazione e il Resto del Carlino in collaborazione con la Regione Toscana, che si è svolta nella Tenuta di Alberese (GR), nel cuore della Maremma.

Giani ha proseguito:

È bene che attraverso un convegno come questo la Toscana alzi la voce perché le risorse dovute all’economia primaria in Europa devono avere il giusto sostegno.

La Vicepresidente e Assessora all’agricoltura Stefania Saccardi intervenuta insieme al presidente Giani ad Agrofutura ha detto:

La riforma della PAC non piace solo alla Regione Toscana, non piace in realtà a tutte le Regioni. Sabato scorso ero in Calabria in un incontro con i miei colleghi di tutte le Regioni e anche con il ministro e abbiamo espresso tutti grande preoccupazione perché il rischio è di una diminuzione imponente dei fondi destinati all’agricoltura, circa il 20%. In questo quadro l’agricoltura corre il rischio di non essere più il settore primario, ma di essere un settore fortemente penalizzato. Siamo molto preoccupati perché proprio in questo momento servirebbero più fondi per aiutare la produzione, che non è solo cibo di qualità ma è anche manutenzione, miglioramento rispetto del territorio e soprattutto rispetto dell’ambiente.

Prima dell’evento, nella Villa Fattoria Granducale della Spergolaia, ad Alberese, si è tenuta la consueta seduta della Giunta regionale.

Il Presidente Giani ha spiegato:

La Giunta è un momento significativo e solenne con un valore simbolico e volevo che in questa legislatura almeno una volta potessimo viverla nella cornice di uno degli ambienti costruiti dai granduchi della Toscana in epoca lorenese da cui si è presidiato molte opere di modernizzazione infrastrutturale importante, come le bonifiche da parte di Pietro Leopoldo ma soprattutto di Leopoldo II. Questa Villa Granducale costituisce pertanto uno degli elementi chiave del patrimonio toscano e contemporaneamente è luogo simbolo del Parco della Maremma che quest’anno vive il 50esimo anniversario. Trovo significativo che la giunta si sia riunita qua prima di un evento in cui si è parlato di futuro e di agricoltura da cui il futuro sarà molto dipendente.

Saccardi ha aggiunto: