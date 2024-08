Giani su ok ANAAO Assomed Toscana nuovo contratto dirigenza medica

Soddisfazione espressa dal Presidente della Regione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Non nasconde la propria soddisfazione il Presidente Eugenio Giani per l’ok ricevuto dal sindacato di medici e dirigenti dell’area sanità Toscana ANAAO Assomed, rispetto all’atto con il quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l’applicazione del contratto della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

Indirizzi che ora saranno trasmessi alle aziende sanitarie ed ospedaliere e a tutti gli enti del sistema sanitario regionale per la loro attuazione.

Ha detto Giani: