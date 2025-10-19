Giani su manifestazione GKN: Esprimere con civiltà le proprie ragioni

Il giudizio del Presidente su ciò che è avvenuto all’aeroporto di Peretola

Le proprie argomentazioni devono sempre essere espresse con civiltà, senza mai provocare disordini o addirittura il ferimento di agenti di polizia ai quali va la mia solidarietà.

Lo ha detto il Presidente della Regione Eugenio Giani commentando ciò che è accaduto ieri pomeriggio all’aeroporto di Firenze, quando undici agenti di polizia e un Carabiniere sono rimasti leggermente feriti mentre cercavano di contenere i manifestanti della GKN che erano entrati nell’area partenze e arrivi dell’aeroporto.