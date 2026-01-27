Giani si congratula con Giuseppe B. Commisso, neo Presidente Fiorentina

CdA della società nomina il figlio del compianto numero uno viola
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il figlio dell’imprenditore italo/americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell’incarico alla guida del club viola e la sua nomina è stata decisa dal Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito oggi a Firenze.
Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dichiara:
A Giuseppe B. Commisso vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà rappresentare nel modo migliore ed in uno spirito di continuità con quanto già fatto dal padre i valori e l’eredità storica e sportiva della Fiorentina, contribuendo ad accrescere quel patrimonio di passioni e affetto condiviso da tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra viola.