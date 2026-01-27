Home Toscana Regione Toscana Giani si congratula con Giuseppe B. Commisso, neo Presidente Fiorentina

Giani si congratula con Giuseppe B. Commisso, neo Presidente Fiorentina

Fiorentina

CdA della società nomina il figlio del compianto numero uno viola

Il figlio dell’imprenditore italo/americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell’incarico alla guida del club viola e la sua nomina è stata decisa dal Consiglio di Amministrazione della società, che si è riunito oggi a Firenze.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dichiara:

A Giuseppe B. Commisso vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà rappresentare nel modo migliore ed in uno spirito di continuità con quanto già fatto dal padre i valori e l’eredità storica e sportiva della Fiorentina, contribuendo ad accrescere quel patrimonio di passioni e affetto condiviso da tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra viola.

