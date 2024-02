Giani riceve Hiroaki Omote, Presidente Fondazione Neo Japanesque

L’ex Ministro in Italia per una serie di incontri istituzionali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Fondazione Neo Japanesque Hiroaki Omote, già Ministro del turismo in Giappone e Consigliere del Comune di Osaka e Kyoto, è stato ricevuto dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati.

Omote, che rappresenta un punto di riferimento culturale e spirituale in Giappone e con la sua Fondazione lavora per la diffusione della cultura della pace, si trova in Italia per una serie di incontri istituzionali.

A Firenze è stato ricevuto dal Cardinale Giuseppe Betori ed in passato anche Papa Francesco a Roma.

Il Presidente Giani ha detto:

Conosco Omote da quando era Ministro del turismo in Giappone ed oggi apprezzo il suo impegno per la ricerca del dialogo tra i popoli. Anche la Toscana ricerca un clima di fratellanza e solidarietà, sostiene le istanze di chi persegue la pace, ed in Giappone è gemellata con la città di Kyoto. Omote è una delle figure più significative ed autorevoli personalità nipponiche e sarà di nuovo a Firenze in ottobre per un momento di colloquio interculturale.

Come omaggio alla Toscana Omote ha donato al Presidente un foulard di seta, mentre Giani ha ricambiato con un crest ed un libro sulla storia e l’arte del Palazzo del Pegaso, attuale sede del Consiglio regionale toscano.