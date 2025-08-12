Giani: Riapertura strada Balza Fiorita importante traguardo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Oggi è un giorno importante per il nostro territorio. La strada di Balza Fiorita, che collega Camaiore con La Culla e Sant’Anna di Stazzema, è finalmente riaperta dopo i lavori di consolidamento e messa in sicurezza resi necessari dalla frana del marzo 2023.

Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno della Regione Toscana, che ha stanziato 350 mila euro per il secondo lotto di interventi.