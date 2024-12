Giani: Rebranding di Firenze Fiera, un’immagine efficace ed elegante

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Lo ha detto il Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo alla presentazione della nuova identità visiva di Firenze Fiera. Con lui il Presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini e l’Assessore del Comune di Firenze Laura Sparavigna.

Giani ha proseguito:

La Fortezza da Basso, ordinata da Alessandro de’ Medici e realizzata tra il 1534 e il 1537, fu costruita come presidio e difesa militare dei Medici e controllo della città, come ci dice l’ingresso, che è rivolto verso l’interno.

Ecco che la Fortezza insieme alle realtà costruite negli anni Sessanta – Settanta, come il Palaffari, oppure edifici ristrutturati profondamente come Villa Vittoria, vive tutto ciò che rappresenta oggi Firenze Fiera, un centro espositivo di assoluto prestigio a livello internazionale che vede una società che dai momenti critici del lockdown, raddoppia rispetto al 2023 il proprio fatturato e ha dunque un futuro florido davanti a sé.

La Regione Toscana è il maggior azionista di Firenze Fiera e lo è perché crediamo fortemente che l’aspetto fieristico congressuale rappresenti un volano economico fondamentale per una città come Firenze che deve riuscire a sinergizzare sempre di più il turismo culturale con quello congressuale e fieristico e indubbiamente in questo senso Firenze Fiera è un riferimento in tutta Italia.