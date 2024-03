Giani presenta l’impegno di Regione Toscana su impiantistica sportiva

Il Presidente al centro tecnico di Coverciano il 20 marzo i dati riguardanti i contributi per lo sport di base e in particolare per l’impiantistica sportiva concessi negli anni 2021, 2022 e 2023 dalla Regione e le previsioni per il 2024

Si svolgerà domani, mercoledì 20 marzo, la presentazione dei dati riguardanti i contributi per lo sport di base e in particolare per l’impiantistica sportiva concessi negli anni 2021, 2022 e 2023 dalla Regione Toscana.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Presidente Eugenio Giani, rientra nel Festival dell’Identità Toscana in corso in questi giorni e si svolgerà al centro tecnico di Coverciano, a Firenze, a partire dalle 15:30.

Il Presidente Giani non si limiterà ad illustrare quanto fatto ma anche quanto la Regione ha in programma di fare per l’anno in corso e per quelli a venire.

I destinatari dei fondi sono gli Enti locali, in modo specifico i Comuni, nonché le associazioni sportive con particolare attenzione allo sport per tutti.

Oltre a rappresentanti delle Istituzioni e del mondo dello sport, domani pomeriggio, a Coverciano, saranno presenti anche diversi atleti legati alla Toscana, sia di persona che attraverso videomessaggi, in qualità di testimonial.