Giani: ‘Intervenire contro povertà è priorità della Regione Toscana’

Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aprendo la presentazione del Sesto rapporto sulle povertà in Toscana a Palazzo Strozzi Sacrati, insieme all’Assessore alle politiche sociali Serena Spinelli.

Ha proseguito Giani:

Purtroppo siamo consapevoli che difficilmente le condizioni attuali, dovute ai costi delle bollette e dell’energia e all’inflazione a due cifre potranno migliorare nel breve periodo, che servirà più tempo.

È quindi necessario anche in questa fase fare tutti gli sforzi possibili.

Come Regione abbiamo recentemente impegnato 16 milioni di euro perché l’Assessorato alle politiche sociali possa individuare e sviluppare interventi concreti di sostegno alle famiglie in difficoltà, in sinergia con i comuni.

Inoltre, stiamo cercando di intervenire laddove ci sono ancora le condizioni per mantenere un equilibrio che non faccia cadere in condizioni di povertà.

Interventi come gli asili nidi gratis per le famiglie sotto i 35.000 euro di ISEE sono misure concrete che la Regione mette in campo per fronteggiare questo fenomeno.