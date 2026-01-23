Giani incontra Confindustria Toscana

Il Presidente: Pronti a collaborare per rilanciare l’industria

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Primo incontro, dopo le elezioni di ottobre, del Presidente della Toscana Eugenio Giani con i rappresentanti del Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana.

Al tavolo che si riunito nel tardo pomeriggio hanno partecipato anche il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika e gli Assessori ai trasporti e alle infrastrutture Boni, al lavoro e semplificazione Barontini, all’ambiente Lenzi e alla sanità e politiche sociali Monni. Un’occasione per presentare anche la nuova squadra di governo.

La riunione ha avuto lo scopo di confrontarsi sulle criticità in corso e che riguardano l’economia toscana, per meglio programmare gli interventi futuri e i bandi e gli interventi da finanziare con i fondi europei: reindustrializzazione, energia, rifiuti, competitività dei distretti, strade e collegamenti da sviluppare alcuni dei temi toccati.

Giani si sofferma:

Siamo pronti a fare la nostra parte per salvare e rilanciare l’industria di questa regione, come volano di sviluppo ed opportunità di lavoro, lavoro tutelato e sicuro. In questi anni il rapporto con Confindustria è stato chiaro e trasparente, anche nei momenti di confronto aperto su posizioni diversi. Ne ho apprezzato la volontà costante di dialogo e sono convinto che potremo continuare a collaborare in modo concreto e fattivo. Viviamo sicuramente situazioni di crisi ma anche elementi di grandi vitalità che intendiamo sostenere: dalla nautica sulla costa alla farmaceutica o il settore cartario. Maurizio Bigazzi, Presidente di Confindustria Toscana, ha proposto un patto di sviluppo per rilanciare l’industria toscana, da sottoscrivere assieme alle altre parti sociali.

Ha spiegato: