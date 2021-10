Giani incontra Benassi, Ambasciatore italiano all’UE

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Se la sfida è quella di trasformare almeno il cinquanta per cento della mobilità in elettrica o ad idrogeno entro il 2030, sfida che in Toscana alcuni imprenditori hanno già raccolto, non si può prescindere dal migliorare anche il sistema stradale, dato che ancora oggi più dell’ottanta per cento dei trasporti, in Italia, avviene su gomma.

Purtroppo, però, nel PNRR non ci sono finanziamenti sufficienti per la modernizzazione della rete stradale. Allo stato attuale, in Toscana, abbiamo tolto le strade da qualsiasi tipo di intervento che non sia l’ordinaria manutenzione.