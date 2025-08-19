Giani inaugura panchina rossa a Palazzuolo Alto, Monte San Savino (AR)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nel pomeriggio di oggi il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha inaugurato in località Palazzuolo Alto, nel Comune di Monte San Savino (AR), una panchina rossa, uno dei simboli di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Il Presidente Giani era accompagnato da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione e ideatrice del progetto La Toscana delle donne.

L’opera è stata realizzata dalla Comunità di Palazzuolo Alto.

Il Presidente Eugenio Giani afferma:

Prosegue l’impegno della Regione Toscana per la diffusione di una cultura di sensibilizzazione contro la violenza di genere mediante politiche attive e iniziative dal valore simbolico, come l’installazione della panchina rossa inaugurata questo pomeriggio, che non è un semplice arredo urbano, ma un monumento civile, un presidio di memoria e di impegno quotidiano.