Giani inaugura lavori fosso Rantigioni a Faella, nel Valdarno aretino

Il Presidente: ‘La prevenzione, per noi, è la prima forma di protezione’
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Un intervento importante per la sicurezza di quest’area sotto il profilo idrogeologico.
Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha salutato il completamento del secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza idraulica del fosso Rantigioni, a Faella, nel Valdarno aretino, nel Comune di Castelfranco Piandiscò.
L’intervento, da 650.000 euro, ha riguardato la riqualificazione della strada e la sostituzione delle vecchie tubazioni con condotte molto più ampie, capaci di contenere portate maggiori.
Al taglio del nastro hanno preso parte, insieme al Presidente, il Sindaco di Castelfranco Piandiscò, Michele Rossi.
Il Presidente ha proseguito:
Abbiamo posto la difesa del suolo come priorità nella realizzazione di opere pubbliche in Toscana.
L’intervento che inauguriamo oggi si inserisce in questo ambito: l’opera realizzata avrà infatti una funzione importate di salvaguardia di quest’area sotto il profilo idrogeologico.
La prevenzione, per noi, è la prima forma di protezione.