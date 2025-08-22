Giani in visita a due bimbe palestinesi ricoverate a Massa

Il Presidente: ‘Accanto ai più fragili, per la pace e i diritti dei popoli’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani si è recato oggi in visita all’Ospedale del Cuore ‘G. Pasquinucci’ di Massa per incontrare due piccole pazienti palestinesi, ricoverate presso la struttura per ricevere cure salvavita, considerato che vengono da una terra senza medicine, con ospedali distrutti o sovraffollati, dove le cure che servono loro sono impossibili a seguito degli attacchi dello Stato israeliano nella Striscia di Gaza.

Si tratta di due bambine, una di appena tre mesi e l’altra di tre anni, arrivate in Toscana grazie all’impegno delle realtà sanitarie toscane, pubbliche e del volontariato.

Il Presidente ha dichiarato:

In una terra martoriata, dove i diritti dei più piccoli sono troppo spesso negati, la Toscana continua a offrire una speranza concreta. Grazie al lavoro straordinario dei medici, degli operatori sanitari e delle associazioni umanitarie, queste bambine hanno potuto accedere a cure che rappresentano molto più di un intervento medico: sono un gesto di pace, di solidarietà e di umanità. La Toscana, anche nei momenti più difficili, è esempio di accoglienza e civiltà.

Durante la visita, il presidente ha incontrato il personale medico e infermieristico che si prende cura delle bambine e ha portato il saluto e il sostegno dell’intera comunità toscana alle famiglie coinvolte.

Il Presidente ha inoltre ricordato il percorso della proposta di legge regionale approvata dal Consiglio della Toscana per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Giani ha aggiunto: