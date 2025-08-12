Giani firma decreto. Elezioni regionali in Toscana 12 e 13 ottobre 2025

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In Toscana si andrà alle urne il 12 e 13 ottobre, come avevamo detto da mesi.

Il Presidente Eugenio Giani ha firmato il decreto con cui fissa la data delle elezioni regionali in Toscana.

Giani continua:

La nostra sarà la regione che vota ‘nel mezzo’, quando avranno già votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre 3 regioni voteranno a novembre inoltrato.

La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre.

Inoltre, è una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione.