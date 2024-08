Giani: Far pagare servizi sanitari a stranieri migliorerà sanità toscana

Sopralluogo del Presidente al PS dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze dove alto è l’afflusso di pazienti stranieri

Sopralluogo al Pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Firenze, nella mattinata di oggi, sabato 3 agosto, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, allo scopo di ‘tastare con mano’ la situazione nella struttura dell’Emergenza urgenza dell’Ospedale del centro di Firenze in un periodo particolarmente intenso, dato anche l’alto afflusso di cittadini stranieri, in genere turisti, che vi ricorrono durante l’estate.

Ad accompagnare il Presidente Giani è stato il primario Michele Lanigra dello stesso Pronto soccorso.

Il Presidente Giani ha affermato:

Il Santa Maria Nuova rappresenta il punto di riferimento tra i Pronto soccorso fiorentini, che sono cinque, se si vuole capire il peso del servizio che queste strutture offrono ai cittadini stranieri e l’importanza del pagamento delle prestazioni da parte di questi. Il recupero di risorse, infatti, è essenziale per la sanità toscana, anzi è l’aspetto fondamentale per garantire un servizio di eccellenza a tutti. Con il dottor Lanigra, persona di grande esperienza e di riconosciuto spessore professionale, abbiamo fatto una serie di considerazioni su come arrivare a garantire sempre di più per gli stranieri, nella sanità toscana, quel che per noi già avviene negli Stati Uniti e in molti altri Paesi quando usufruiamo dei loro servizi sanitari.

Il Presidente della Regione ha poi evidenziato come vi sia consapevolezza anche all’estero del fatto che in Toscana le prestazioni sanitarie, pur di alta qualità, hanno un basso costo per gli utenti: