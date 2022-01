Giani e Nardini su insulti a bambino ebreo a Campiglia Marittima (LI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ancor meno possiamo chiudere gli occhi quando alle parole si somma, come in questo caso, la violenza.

Razzismo e antisemitismo covano tante volte sotto le ceneri. Per questo non possiamo permetterci di sottovalutare alcun gesto, anche se fossero solo parole uscite per un attimo fuori di senno.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani commenta così l’episodio, riportato dai media toscani, che ha visto protagonista a Campiglia Marittima in provincia di Livorno un bambino di dodici anni, aggredito, insultato e preso a calci e sputi da due ragazzine poco più grandi di lui, quindicenni.

Secondo quanto riferito dal padre, le giovani lo avrebbero aggredito con la frase:

Prosegue Giani:

Ripete l’Assessore alla cultura della Memoria della Toscana, Alessandra Nardini:

Davanti a questo ed altri episodi simili non possiamo chiudere gli occhi. Mai. Ottanta e più anni fa in Germania come in Italia le persecuzioni e le discriminazioni degli ebrei, ma anche degli omossessuali, delle persone con handicap, rom e sinti, oppositori politici e di tutti coloro che furono etichettati come ‘diversi’, si poterono realizzare anche a causa dell’indifferenza. Coltivare la Memoria è essenziale per combatterla.

La memoria, per dirla con il linguaggio della pandemia è il vaccino più potente che abbiamo e sono orgogliosa che in Toscana in questi venti anni si siano realizzate più edizioni del treno della memoria, intervallate dal grande meeting.

Tante studentesse e tanti studenti toscani hanno potuto così vedere con i propri occhi i luoghi di quegli orrori ed ascoltare le parole dei testimoni di quelle persecuzioni.

Proprio questa mattina abbiamo presentato il programma del Giorno della Memoria 2022, un impegno che si rinnova ogni anno.