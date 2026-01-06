Giani e Monni: Sanità toscana risponde a emergenza Crans-Montana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, presso il locale Le Constellation, nella notte di Capodanno, ha attivato immediatamente una complessa macchina di soccorso sanitario internazionale per garantire assistenza ai feriti più gravi, colpiti da ustioni estese e condizioni cliniche critiche.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore regionale alla sanità, diritto alla salute e politiche sociali Monia Monni spiegano:

In questo contesto, la CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia – ha svolto un ruolo importante nel coordinamento dei trasferimenti sanitari, gestendo ad oggi complessivamente 11 trasferimenti di pazienti provenienti dagli ospedali di Sion, Losanna e Zurigo.

Si tratta di pazienti tutti in condizioni gravi, trasferiti presso loospedale Niguarda di Milano, centro di riferimento nazionale per il trattamento dei grandi ustionati.

Le operazioni sono state rese possibili grazie a un articolato coordinamento tra i sistemi di emergenza sanitaria di diverse regioni italiane, con l’impiego di elicotteri del 118 di Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino e Veneto.

Il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore regionale Monia Monni proseguono:

La Toscana ha garantito fin da subito la piena disponibilità delle proprie risorse sanitarie, mettendo a disposizione posti letto per grandi ustionati presso l’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa e l’Ospedale Meyer, oltre alla disponibilità di un elicottero della flotta Pegaso.

Al momento non è stato necessario attivare tali risorse, che restano comunque pronte qualora si rendesse necessario.

In un momento così drammatico desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alle vittime e alle loro famiglie e ringraziare tutte le operatrici e gli operatori sanitari coinvolti per la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati.

Il lavoro in rete del sistema sanitario pubblico ha consentito di garantire risposte rapide ed efficaci anche in un’emergenza di dimensione internazionale.