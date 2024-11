Giani e Bezzini a Grosseto: ‘Festeggiamo un’eccellenza’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’Assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, hanno partecipato oggi all’ospedale di Grosseto ai festeggiamenti in occasione del sessantesimo anniversario della posa della sua prima pietra.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha detto:

È per me un piacere ed un onore rappresentare la Toscana in questa due giorni di celebrazioni e festeggiamenti per i 60 anni del presidio ospedaliero di Grosseto.

In questo arco di tempo questa struttura è cresciuta, così come tutta la sanità toscana, fino a raggiungere punte di vera eccellenza, come nel caso della chirurgia robotica, campo nel quale Grosseto rappresenta un riferimento a livello italiano.

Ma l’ospedale Misericordia, con l’insieme di strutture collegate, rappresenta anche un sicuro punto di riferimento per tutta la Maremma e per la Toscana meridionale.