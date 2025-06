Giani e Baccelli commentano iniziativa Maremma Link

Il Presidente e l’Assessore: Un altro servizio a conferma che andiamo nella direzione giusta

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Siamo orgogliosi di presentare Maremma link, un’altra iniziativa che certifica l’impegno di Regione Toscana in direzione di un trasporto pubblico sempre più vantaggioso, efficiente e integrato reso possibile grazie alla sinergia tra Trenitalia e Autolinee Toscane e il supporto della Provincia di Grosseto.



Lo hanno detto il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore ai trasporti Stefano Baccelli commentando il nuovo servizio intermodale ‘Maremma Link’ che partirà il 28 giugno e che è stato lanciato oggi da Trenitalia.

Giani e Baccelli hanno proseguito:

Salutiamo con favore dunque questo sistema che anche in Maremma vuole favorire l’intermodalità che, come sempre abbiamo sostenuto, rappresenta il futuro a beneficio diretto dei pendolari e dei turisti. Un modello virtuoso che abbiamo già applicato con successo in altri territori toscani e che continuiamo ad applicare, certi di andare nella direzione giusta.

Con Maremma Link, infatti, sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia – biglietterie, sito web, App e Self-Service – il biglietto treno + bus indicando come stazione di arrivo o partenza: Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole.

Selezionando come destinazione finale o di partenza Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole, sarà inoltre possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno per la stazione di Grosseto, sulla linea Pisa – Roma, e quello dell’autobus, verso le 4 località di mare.

Oltre al Maremma Link, in Toscana sono attivi i servizi treno + Link per: Isola d’Elba, Barberino Outlet, Cortona, Montepulciano, San Gimignano e Argentario.