Giani dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente Eugenio Giani afferma:

Sto monitorando la situazione meteo dalla Sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana: la neve sta cadendo in molte zone della nostra regione.

I mezzi della Protezione Civile sono operativi per intervenire in caso di necessità. I fiocchi di neve stanno cadendo in pianura, la perturbazione sarà attiva su gran parte della regione per spostarsi verso est, interessando ancora l’Appennino fiorentino e le province di Arezzo e Siena.

Qui continuerà a cadere la neve fino a quote basse, mentre sulle altre zone i fiocchi saranno più radi e cesseranno del tutto.

Fino alle ore 18:00 la situazione continuerà ad essere di intensa caduta di neve, sostanzialmente fino al centro nord della Toscana, meno al sud. Sopra i duecento metri, in alcuni tratti, addirittura sopra i cento metri, vi è una significativa caduta di neve che sta impegnando la Protezione Civile dai livelli comunali al livello di coordinamento regionale.

Mi preme raccomandare una particolare attenzione per la guida dei veicoli rispettando l’obbligo delle dotazioni invernali e di utilizzare i mezzi veicolari solo se necessario.

Vi sono tratti stradali in cui si sta riscontrando una densità di traffico eccessivo, visto le condizioni climatiche.

Sono in azione, grazie alla Regione e ai singoli Comuni, molti mezzi spargi neve e sale che stanno impedendo il formarsi del ghiaccio delle strade.

Riguardo al flusso veicolare nelle strade della Toscana è stata ristretta la carreggiata dell’autostrada A1.

Si stanno registrando delle file sulla auto palio Firenze – Siena anche a causa dei lavori dell’ANAS che impediscono la regolare percorribilità.